Coppa Italia, si parte domani: in campo l’Imolese

Prenderà il via domani sera il terzo turno di Coppa Italia, che vedrà entrare in scena alcune delle squadre di Serie A.

Il Bologna esordirà domenica alle 20.45 contro il Pisa, anche se la gara di apertura si disputerà domani alle 20.30: in campo ci saranno il Genoa e la sorprendente Imolese, squadra emiliana che milita in Serie C. I rossoblù di Imola hanno eliminato la Sambenedettese ai rigori nel primo turno, mentre hanno espugnato il campo della Juve Stabia sempre ai penalty nel secondo turno. Ora la possibilità di continuare a sorprendere, a Marassi contro il Genoa.