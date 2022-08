Coppa Italia, record di tifosi al Dall’Ara

La partita tra Bologna e Cosenza disputata lunedì sera alle 21.15 è stata motivo di interesse per molti fattori: era la prima ufficiale della stagione, tornava Sinisa Mihajlovic in panchina, e c'era Arnautovic al centro dell'attacco nonostante i rumors di mercato.

Ed è proprio a causa di tutte queste ragioni che il pubblico rossoblù ha deciso di accorrere in massa al Dall'Ara a sostenere la squadra: 10.706 gli spettatori presenti in tribuna e in curva contro il Cosenza, solo la partita tra Lecce e Cittadella ha registrato un maggiore afflusso con 15.857 supporter presenti al Via del Mare. Un quasi record quindi quello del Dall'Ara, che ha fatto i conti con una maggiore cornice di pubblico rispetto a quella delle altre partite: dai 10.366 tifosi di Genoa-Benevento ai 10.205 di Salernitana-Parma, per scendere fino ai circa 8.000 di Sampdoria-Reggina, ai 7.247 di Modena-Sassuolo e ai 6.803 di Torino-Palermo.