Coppa Italia Primavera, rimonta Bologna sul Sassuolo: da 2-0 a 2-3, ora la Juve

Una piccola grande impresa per i ragazzi di Troise in Coppa Italia Primavera.

I rossoblù sono passati in trasferta in gara secca contro il Sassuolo per 2-3 dopo essere stati in svantaggio di due gol. Partita subito in salita per il Bologna che ha visto sventolare il rosso a Portanova già al decimo minuto, poi l’uno-due neroverde con le marcature di Pellegrini al 34′ e Martini al 40′. Nella ripresa, seppur in dieci, il Bologna ha accorciato con Uhunamure al minuto 58, ma è nel finale che si è decisa la contesa. All’82’ espulsione per il neroverde Midolo, poi all’83’ e all’87’ una doppietta di Cangiano ha consegnato la vittoria al Bologna. Ora ottavi di finale contro la Juventus.