Coppa Italia Primavera – Il Bologna batte il Chievo e passa il turno

Seconda vittoria consecutiva per la nuova Primavera di Luciano Zauri che dopo il successo a Firenze nell’esordio in campionato ha passato il turno anche in Coppa Italia. 3-1 per i ragazzi rossoblù al Biavati contro il Chievo e passaggio ai sedicesimi di finale dove il Bologna attende la vincente di Vicenza-Udinese. Per i rossoblù reti di Pietrelli, Cossalter e autogol di Vesentini.

BOLOGNA-CHIEVO 3–1

BOLOGNA: Prisco; Cavina, Cudini (72’ Milani), Motolese, Acampora; Roma (46’ Sigurpalsson), Grieco (71’ Farinelli), Riccardo Pietrelli; Cossalter, Rocchi (46’ Rabbi), Di Dio (63’ Paananen). All. Zauri

CHIEVO: Rendic, Frey, Asllani (71’ Saggioro), Mihai, Vesentini, Grazioli, Egharevba (71’ Pavlides), Sperti (90’ Arduini), Priore, Orfei (60’ Vignato), Bontempi (71’ Merci). All. Mandelli

Arbitro: Turrini di Firenze

Marcatori: 3’ Riccardo Pietrelli (B), 64’ Cossalter (B), 89’ aut. Vesentini, 93’ Priore (C)

Ammoniti: Di Dio (B), Grieco (B), Grazioli (C)