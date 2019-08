Coppa Italia: Pisa-Potenza, per chi vince c’è il Bologna

Va di scena oggi alle 20:45 Pisa-Potenza, il match che deciderà chi il Bologna dovrà affrontare durante il terzo turno di Coppa Italia. La partita andrà in scena all’Arena Garibaldi di Pisa e vede i padroni di casa, neopromossi in B, favoriti sulla squadra lucana. La vincitrice affronterà i rossoblu nel prossimo weekend.

Sarà da decidere anche il campo della partita: il Dall’Ara non è agibile, visti i lavori di rizollatura del campo. La vincente potrebbe determinare il luogo dell’incontro: in caso di vittoria pisana è probabile una sfida in Toscana, mentre se a spuntarla dovessero essere i lucani è probabile una sfida in campo neutro, magari proprio a San Marino, testato ieri contro il Villareal. Lo riporta il Corriere di Bologna.