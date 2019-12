Coppa Italia, l’arbitro di Udinese-Bologna

Dopo la vittoria di Napoli, il Bologna si appresta ad un’altra trasferta. Mercoledì sera alle ore 21 infatti i rossoblu saranno impegnati in Friuli contro l’Udinese per il quarto turno di Coppa Italia. L’arbitro che dovrà dirigere la sfida sarà Marco Piccinini, assistito dai guardalinee Fiorito e Imperiale. Piccinini è lo stesso fischietto della sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo per 3-1.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Sono stati designati gli arbitri per le gare del Quarto Turno di Coppa Italia. #UdineseBFC, in programma mercoledì alle 21 al Friuli, sarà diretta da Piccinini di Forlì assistito da Fiorito e Imperiale, con Quarto Uomo Ros”.