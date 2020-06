Coppa Italia, la finale sarà Juventus-Napoli

Mercoledì 17 giugno verrà assegnato il primo trofeo della stagione. Si tratta della Coppa Italia, che è ripresa venerdì scorso e tra pochi giorni volgerà già al termine. Le due semifinali di ritorno sono terminate entrambe in pareggio, ma in virtù del risultato dell’andata hanno garantito l’accesso alla finale alle due squadre “di casa”. La Juventus ha eliminato il Milan, mentre il Napoli invece ha superato l’Inter ieri sera.

La finale di Coppa Italia sarà dunque la supersfida tra bianconeri e partenopei, come non accadeva da qualche anno. Match decisamente non indifferente per Maurizio Sarri: l’attuale tecnico della Vecchia Signora sfiderà infatti il suo passato. Vera e propria rivincita invece per Gattuso, che subentrato a metà stagione potrà dimostrare il suo valore. Luci accese dunque mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma, rigorosamente a porte chiuse. Juve e Napoli si sfidano per il primo trofeo della storia post-Coronavirus.