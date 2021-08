Coppa Italia: ipotesi 16 agosto per il Bologna

Il Bologna dovrebbe giocare il 16 agosto

Il tabellone della Coppa Italia non è ancora definitivo in attesa della sentenza del Tar sul Chievo, che secondo Eurosport potrebbe prendere il posto del Cosenza qualora venisse riammesso. Ecco allora che non ci sono date definitive sul primo match ufficiale del Bologna, anche se l'ipotesi più accredita sembra essere quella del 16 agosto contro la vincente di Ternana e Avellino che giocheranno domenica alle 18.