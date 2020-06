Coppa Italia, il Bologna tifa Juve…

La Juventus ha eliminato il Milan, mentre il Napoli ha buttato fuori l’Inter: la finale della Coppa Italia di mercoledì sera all’Olimpico sarà dunque la sfida tra bianconeri e partenopei. Un occhio interessato lo darà anche il Bologna, e non solo per via della sua prima gara ufficiale contro la Vecchia Signora – in programma lunedì 22 giugno al Dall’Ara alle ore 21.45. Infatti, la vittoria della Coppa Italia garantisce anche l’accesso diretto alla prossima Europa League.

Il Bologna riprende la stagione dal 10^ posto in classifica, e spera di poter coronare il sogno di una città intera: chiudere al 7^ posto e potersi giocare almeno i preliminari di Europa League sarebbe un traguardo sensazionale per tutti. Ecco quindi che, in virtù delle regole dell’Uefa, il club rossoblu – per stare assolutamente tranquillo – deve sperare in una vittoria della Juventus contro il Napoli. Da 3 anni a questa parte, infatti, il regolamento è cambiato.

Se a vincere dovesse essere la squadra di Sarri – prima in classifica e quindi già ampiamente dentro le prime 7 – lo slot del 7^ posto in classifica rimarrebbe ‘libero’, e quindi teoricamente occupabile dal Bologna. Se invece a trionfare dovesse essere la formazione di Gattuso – oggi al 6^ posto in classifica – si aprirebbero due scenari: il primo (Napoli nelle prime 7 a fine stagione) ricalca il caso della Juve appena citato, mentre invece il secondo (Napoli fuori dalle prime 7) sarebbe una vera e propria sfortuna per il Bologna. Con i partenopei vincitori della Coppa Italia ma fuori dai primi 7 piazzamenti in Serie A, i rossoblu – o chi per loro – avrebbero a disposizione solo il 5^ ed il 6^ posto per arrivare in Europa League.