Coppa Italia – Il Bologna domina il Pisa 0-3, ora l’Udinese

Il Bologna non stecca la prima uscita ufficiale stagionale e passa agevolmente il turno di Coppa Italia vincendo per tre a zero all’Arena Garibaldi di Pisa. Ha aperto le marcature Poli nel primo tempo, poi Orsolini e Palacio nella ripresa con il Bologna che avrebbe potuto segnare molto di più.

Tanjga si affida a Tomiyasu, Danilo, Denswil e Dijks dietro, in mediana Kingsley e Poli, Soriano a svariare su tutto il fronte, davanti Palacio e Orsolini a sostegno di Destro. Il primo brivido è per i padroni di casa con una punizione dal limite di Liotti che colpisce la traversa. Poi sale in cattedra il Bologna che prima sfiora il gol con Destro, poi passa con una zuccata di Poli su cross di Soriano al 21′. I rossoblù giocano e pressano, al 35′ Destro fallisce il raddoppio con un rigore in movimento, mentre al 40′ Aja salva a corpo morto su Orsolini. La squadra felsinea mette in mostra una caratura tecnica decisamente superiore e il risultato è stretto. Soprattutto nella ripresa il Bologna avrebbe l’opportunità di arrotondare maggiormente, ma in ogni caso arriva il raddoppio con Orsolini al termine di una splendida azione iniziata da Kingsley, rifinita dal duo Palacio-Soriano e chiusa dall’ex Juve. Nel mezzo anche una girata di Destro di poco a lato. Nel finale Palacio sforna un tiro dei suoi per il tre a zero, ma el trenza si mangia altre due occasioni prima di lasciare il posto a Svanberg. Non ci sono altre cose da segnalare, se non i continui passi avanti di Kingsley in mezzo e Denswil dietro, ma soprattutto una solidissima prova di Tomiyasu in difesa. Buona la prima dunque, ora l’Udinese che ha sconfitto il Sudtirol per tre a uno.

Il tabellino

PISA: Gori; Liotti (36’ Pinato), Aya, Benedetti; Birindelli, Siega, Marin, Gucher, Meroni (66’ Belli); Marconi (63’ Asencio), Pesenti. All.: D’Angelo.

BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli (76’ Svanberg), Kingsley, Soriano; Orsolini, Destro (72’ Santander), Palacio (83’ Sansone). All.: Mihajlovic (squalificato, in panchina Tanjga).