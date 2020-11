Dopo il match di campionato contro la Sampdoria dopo la sosta per le nazionali, il Bologna avrà l’impegno di quarto turno di Coppa Italia contro lo Spezia. Si giocherà al Dall’Ara il 25 novembre.

A differenza di Bologna-Reggina, la sfida ai liguri potrà essere vista anche per chi non può recarsi allo stadio. La partita si giocherà infatti alle ore 17.30 con diretta in streaming web sul sito Raiplay.