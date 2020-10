Coppa Italia Femminile, stasera Bologna-Spal

Questa stasera alle 20.45 presso il campo “L. Bonarelli” di Granarolo dell’Emilia, la Prima Squadra femminile del Bologna di mister Galasso affronterà l’Accademia Spal. Obiettivo delle rossoblù è conquistare il primo posto nel girone e quindi il passaggio del turno agli ottavi di finale di Coppa Italia – Serie C in programma domenica 7 febbraio, in gara unica. Nel Girone 9, entrambe le formazioni hanno battuto la Polisportiva Cella. Il risultato però è diverso, infatti, l’Accademia Spal ha vinto 9-0, mentre le felsinee 2-1. Alle biancazzurre, quindi, per accedere al turno successivo basterà anche un pareggio.