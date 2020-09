Il Bologna ha scoperto oggi il suo avversario al terzo turno di Coppa Italia.

Nel secondo turno tra Reggina e Teramo i calabresi hanno vinto in gara secca in casa per 1-0 grazie alla rete Lafferty al 34′ del primo tempo. Sarà dunque la Reggina di Domenico Toscano ad affrontare a fine ottobre (data ancora da definire) i rossoblù al Dall’Ara.