Coppa Italia, ecco l’arbitro di Bologna-Ternana

La designazione arbitrale per il match di Coppa Italia

Alla fine sarà Bologna-Ternana in Coppa Italia: gli umbri hanno battuto l'Avellino 5-4 ai calci di rigore, superando il turno preliminare e sfidando così i rossoblù. La sfida, in programma lunedì 16 agosto alle 18 al Dall'Ara, sarà il primo impegno ufficiale della stagione per la squadra di Mihajlovic.