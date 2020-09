Coppa Italia, ecco l’accoppiamento del Bologna

Sorteggiati oggi i tabelloni di Coppa Italia 2020/2021.

Il Bologna entrerà in competizione nel terzo turno programmato il 28 ottobre in gara secca in casa al Dall’Ara. Per sapere l’avversario, la squadra rossoblù dovrà attendere la vincente del primo turno tra Piacenza e Teramo, che a sua volta incontrerà la Reggina nel secondo turno. Per quanto riguarda l’eventuale quarto turno, i rossoblù sono sulla strada dello Spezia, poi agli ottavi eventualmente la Roma. In questa porzione di tabellone sono presenti anche Napoli, Lazio e Atalanta.