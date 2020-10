Coppa Italia, domani la Reggina: impossibile vedere la partita…

Mentre Mihajlovic studia a Casteldebole il Bologna due da mandare in campo domani alle 15 contro la Reggina per il terzo turno di Coppa Italia, i tifosi rossoblù non potranno vedere in nessun modo la partita in diretta.

Non è prevista copertura televisiva da parte della Rai, che detiene i diritti, e con il nuovo Dpcm del Governo si ritornerà a stadi deserti e a porte chiuse. Niente mille spettatori per le partite di calcio e quindi niente biglietti a invito per sponsor, medici e forze dell’ordine. L’unico modo per vedere la partita sarà la differita, in questo caso sarà E’Tv a partire dalla mezzanotte, primo orario utile, a trasmettere la gara.