Copa America – I prossimi impegni per Dominguez e Medel

I prossimi impegni dei rossoblù in Copa America

Il cileno è partito titolare ed è stato sostituito al 84', mentre il centrocampista argentino non è stato portato neanche in panchina. Il prossimo turno che vedrà impegnate le loro nazionali sarà il 18 giugno alle 23 per il Cile che affronterà la Bolivia, mentre l'Argentina se la vedrà contro l'Uruguay il 19 giugno alle ore 2.