Copa America – 90′ per Medel e 10′ per Dominguez

Prosegue la Copa America per i due rossoblù

Nella notte appena passata è continuata la Copa America per Medel e Dominguez con le loro nazionali.

Il Cile del Pitbull è sceso in campo alle 23 di ieri contro l'Uruguay con il match che è terminato sul punteggio di 1-1. Medel ha giocato tutta la partita. Alle 2 è stato il turno di Argentina-Paraguay con l'albiceleste che ha vinto 1-0. Al minuto 81 ha fatto il suo ingresso in campo Dominguez che ha così debuttato in Copa America. L'Argentina, grazie a questa vittoria, si conferma al primo posto del girone con 7 punti e il Cile secondo con 2 lunghezze di ritardo.