Contro la Sampdoria non è decisiva, ma…

Dopo la sconfitta di sabato sera contro la Juventus, il Bologna è fermo a 9 punti e al 13^ posto in classifica. I rossoblu stanno mostrando grande calcio, con una mentalità offensiva e propositiva: sono dunque 10 i gol fatti e 11 quelli incassati fin qui nelle prime 8 gare di campionato. La squadra di Mihajlovic ha però raccolto fin qui decisamente meno rispetto a quanto creato, sia per ingenuità che per sfortuna. Domenica a pranzo arriva al Dall’Ara la Sampdoria, gara valida per la 9^ giornata di Serie A: dopo 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, i rossoblu sono già chiamati ad un match quasi decisivo.

La Samp ha appena cambiato allenatore: Ranieri ha capovolto la squadra ottenendo un prezioso punto contro una bella Roma. I blucerchiati arriveranno carichi e voglioso di togliersi da quell’ultimo posto in classifica: i valori di Quagliarella e compagni non sono di certo quelli. Il Bologna però ha già lasciato fin troppi punti per strada: se non dovesse arrivare una vittoria davanti ai propri tifosi, l’ambiente potrebbe cominciare ad innervosirsi. Per non parlare di una sconfitta. La formazione di Mihajlovic fa divertire ed entusiasma, ma questo Bologna deve anche cominciare a diventare concreto.