Contro la Salernitana attesi 10.000 tifosi

Ad oggi sono stati staccati già 8.000 tagliandi

Il Dall'Ara è pronto a tornare a riempirsi in occasione della prima di Serie A. Di fronte c'è la Salernitana , mentre sugli spalti ci saranno decine di migliaia di tifosi rossoblù pronti ad incitare la squadra.

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ricorda come fino a ieri sono stati venduti 8.000 biglietti per la gara del Dall’Ara: il club rossoblù si attende di arrivare a 10.000 presenze. "Certamente i circa 6.000 che hanno assistito a Bologna-Ternana attendono ben altro si legge sulla rosea - Decisamente altro".