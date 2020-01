Blerim Dzemaili e Ladislav Krejci rientreranno domenica contro il Torino.

Lo svizzero, che ha saltato la gara contro la Fiorentina, si è ripreso da una sindrome influenzale che lo ha messo ko per alcuni giorni. Mentre il giocatore ceco, dopo il problema al ginocchio che gli ha fatto saltare un mese, è pronto per tornare a lottare per un posto da titolare. I due giocatori saranno a disposizione di Mister Mihajlovic sin da subito.