Continua il record negativo per il Bologna

Non c’è tregua per il Bologna. La squadra di Mihajlovic non riesce più a concludere una partita con la rete inviolata. Dopo il match di ieri sera a San Siro contro il Milan, il Bologna ha incassato gol per la trentaquattresima partita consecutiva. Lo score negativo ha accompagnato i rossoblù per tutto il girone di ritorno dello scorso campionato e parte del girone d’andata. Infatti, i ragazzi di Sinisa, l’ultima volta che non subirono gol fu a Marassi contro il Genoa nella partita che terminò con il risultato di 0-0 del 25 settembre 2019. Quasi un anno fa.

Fonte: Carlino