Continua il boom abbonamenti

La seconda parte della seconda stagione ha certamente scaldato il cuore di tutti i tifosi del Bologna, le prestazioni ottenute dalla squadra di Mihajlovic e una campagna acquisti dove sono state investite cifre importanti non possono non aver influito sul boom di abbonamenti in vista dell’imminente stagione.

Si è vicini a quota 15mila, un ritorno al passato, era dalla stagione 2003-2004 che non si raggiungeva un risultato del genere. Un buon contributo è giunto dall’abbonamento in Kids Stand, un settore dello stadio dedicato a bambini e famiglie, che come riporta il sito ufficiale del Bologna quest’anno ha portato da solo più di 1000 sottoscrizioni.