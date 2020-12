Conte: “Vittoria meritata, gol del due a uno inaspettato”

Non è arrivata la brutta sorpresa con il Bologna per Antonio Conte. L’Inter ha vinto d’autorità per tre a uno con i rossoblù dimenticando la rimonta subita a luglio:

“La vittoria è meritata, il gol del due a uno è arrivato in maniera inaspettata e potevamo fare meglio – ha affermato Conte – Non dobbiamo tenere aperte partite che stiamo dominando, anche l’anno scorso abbiamo avuto una brutta esperienza con il Bologna quando siamo stati capaci di perdere dal vantaggio e in superiorità numerica. La squadra è stata determinata e attenta, i ragazzi sanno di dover mantenere la soglia dell’attenzione alta”.