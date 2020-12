Conte: “Il Bologna è forte, ma non so come abbiamo fatto a perdere lo scorso anno”

Alla vigilia di Inter-Bologna, Antonio Conte si è espresso così sui rossoblù:

“L’anno scorso abbiamo perso una partita incredibile col Bologna, vincevamo 1-0 una partita dominata e con l’uomo in più. Dopo il rigore sbagliato abbiamo preso gol in contropiede. Una gara che mi ha fatto arrabbiare molto e in cui era difficile dare una spiegazione. Al tempo stesso il Bologna sappiamo quanto sia determinato, forte, che gioca a buoni ritmi e ha avuto una settimana di tempo per preparare una sfida in cui si alza il livello di guardia dovendo affrontare una grande squadra. Noi però vogliamo dare continuità al nostro percorso”.