Conte elogia Mihajlovic: “Grande tecnico e grande uomo”

Non sottovaluterà il Bologna Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha parlato oggi in conferenza stampa ad Appiano Gentile in vista del match di domani contro i rossoblù: per Conte la squadra di Mihajlovic ha valori ed è ben messa in campo. Immancabili, inoltre, gli elogi a Sinisa per la battaglia contro la leucemia:

“Noi stiamo bene fisicamente, ma vale lo stesso per il Bologna che gioca a ritmi alti; credo sarà una bella partita – ha affermato – Loro sono ottimamente allenati e hanno valori importanti, ricordo la gara di andata in cui vincemmo a fatica. Mihajlovic? E’ un grande uomo e un grande allenatore, a Bologna sta facendo un grande campionato assieme alla squadra e sappiamo che partita ci aspetta domani”.