Conte: “Bologna ottima squadra che proverà a fermarci. Ripresa? Non sarà facile”

Domani sera, dopo la sosta per le nazionali, riprenderà il campionato del Bologna . Sulla strada dei rossoblù si presenta l' Inter di Antonio Conte che in conferenza stampa ha parlato così:

"Sarà importante iniziare bene con la prima partita in programma, servirà molta attenzione contro un'ottima squadra come il Bologna, guidata da un bravissimo allenatore che propone un calcio aggressivo. Siamo rientrati e in poco tempo stiamo preparando la partita nel miglior modo possibile. Dobbiamo cercare di riprendere da dove ci eravamo lasciati, anche se dopo le nazionali non è mai semplice".