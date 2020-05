Consiglio Federale: probabile estensione competizioni fino al 31 agosto

Si va verso la ripresa dei campionati professionistici di calcio. In attesa dell’incontro tra Gravina, Spadafora e Dal Pino gli organi della FIGC si sono detti fiduciosi sulla ripresa. Il Consiglio Federale di oggi, in attesa dei comunicati ufficiali, dovrebbe aver sancito la ripartenza di Serie A, B e C, mentre sarà chiusa la Serie D.

In Serie A dovrebbe essere sfumata l’ipotesi playoff, ma ci sarebbe stata una estensione della stagione 2019/2020 fino al 31 agosto, dopo che il presidente Uefa Ceferin ha affermato che il 2 agosto come data di conclusione dei campionati nazionale non era una scadenza ma una indicazione. Per la Figc, i campionati di A, B e C riprenderanno appena possibile con una conclusione stimata attorno al 20 di agosto, tenendosi un cuscinetto di date fino al 31.