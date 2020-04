Consegnato a Spadafora il rapporto del Coni: elencati tutti i fattori di rischio

I contatti tra le autorità sportive e quelle politiche sono ovviamente continui. In mattinata, il Politecnico di Torino ha redatto un dettagliato rapporto (di oltre 400 pagine), il quale è stato inviato dal Coni al Ministro dello Sport Spadafora. Questo documento contiene l’elenco e l’analisi di tutti i fattori di rischio per gli sport di squadra, in vista dell’imminente possibile ripresa. Tra questi c’è ovviamente in primis il calcio, che comporta un livello di rischio medio-alto.

Come riporta “Sky”, tra le indicazioni sanitarie principali contenute nel rapporto ci sarebbe l’obbligo di effettuare tamponi a giocatori e staff tecnico 48 ore prima delle partite, ma soprattutto l’obbligo per i giocatori seduti in panchina di utilizzare mascherine.

Fonte: “Tuttomercatoweb”