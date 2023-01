Thiago Motta: “Siamo pronti e siamo ambiziosi. Mourinho? Persona speciale”

Dopo oltre un mese di pausa di torna a respirare aria di campionato. Mercoledì il Bologna scenderà a Roma per aprire il suo 2023 cercando di dare continuità alle 4 vittorie in 5 partite di Serie A ottenute prima dello stop mondiale, in un gennaio che presenta un calendario difficile con Roma, Atalanta, Udinese e Lazio (Coppa Italia) in sequenza. A due giorni dalla sfida ha parlato il tecnico Thiago Motta :

"Stiamo bene, la preparazione è andata molto bene e siamo pronti a ripartire - le sue parole - Sarà una bella partita da giocare contro una squadra forte e uno stadio pieno, siamo pronti per giocare. C'è entusiasmo e voglia di sentire l'emozione della competizione vera e partiamo subito con una partita molto affascinante. Mourinho? Per me è stato un allenatore importante, ho imparato tanto in quell'anno assieme e ho avuto la fortuna di poter far parte di quel gruppo storico che ha vinto quasi tutto. E' sempre stata una persona speciale per me e non solo nel rapporto allenatore-giocatore".