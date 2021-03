Conference League – La terza competizione europea

A partire dalla prossima stagione, 22 anni dopo l’abolizione della Coppa delle Coppe, ci sarà una terza competizione europea. La Conference League si unirà a Champions ed Europa League e la Uefa ha spiegato come funzionerà.

La Uefa ha raccontato che questa coppa è stata introdotta per rendere l’accesso alle Coppe più facile. Inoltre ci saranno più partite di Coppa, più soldi per la Uefa e per i club. Infine ne beneficerà anche l’Europa League perché verrà ridotta la fase a gironi, passando da 48 a 32 squadre. Giocheranno un totale di 184 squadre di tutte le 55 federazioni affiliate alla Uefa, tra cui la vincitrice della Coppa Titano di San Marino. In Serie A, la sesta classificata, si qualificherà per gli spareggi di Europa Conference League, a meno che non sia la vincente della Coppa Italia (che andrà a disputare l’Europa League). In quel caso parteciperà la settima classificata. La vincitrice della competizione avrà diritto a un posto nella fase a gironi dell’Europa League della stagione successiva.