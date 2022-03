Condò: “Il match col Bologna crea ansia all’Inter”

Le parole di Paolo Condò

Inter in difficoltà in campionato, una sola vittoria nelle ultime sette e anche il recupero con il Bologna lascia il destino nelle mani di Napoli e Milan. I nerazzurri hanno presentato ricorso e i tempi tecnici saranno di circa 30 giorni, la partita, saltata il giorno della Befana per focolaio Covid in seno al Bologna, sarà giocata a fine aprile o inizio maggio. Su questo si è espresso a Sky Sport Paolo Condò: