Mihajlovic – Il ritiro proseguirà da programma

Il Bologna si stringe attorno al proprio tecnico in questa dura battaglia e continuerà a lavorare regolarmente a Castelrotto.

Oggi la squadra è stata raggiunta dall’amministratore delegato Claudio Fenucci e dal direttore sportivo Riccardo Bigon, entrambi dovrebbero rimanere fino a martedì. La squadra è scesa in campo alle 17.30 sotto l’applauso della folla, che mai come ora si è stretta attorno ai ragazzi. Il programma di lavoro continuerà senza intoppi, anche perché pianificato da tempo. Mihajlovic resterà in contatto con lo staff durante le cure e la squadra è affidata in ritiro al vice Miroslav Taniga, il quale domani sarà in panchina nel primo test stagionale contro lo Sciliar. In casa Bologna si naviga comunque alla giornata e in base allo sviluppo delle cure di Sinisa che resta l’allenatore del Bfc. I giocatori, dopo lo choc iniziale, continueranno a lavorare duramente per e con Sinisa. Oggi il tecnico, prima di parlare alla stampa, ha voluto comunicare di persona la situazione a tutti i calciatori, trovando di fronte un gruppo sano, maturo e unito. La botta è stata forte, ma la capacità di reagire lo sarà altrettanto.