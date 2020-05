Conceiçao su Mihaijlovic: “Sei il più forte, ti voglio bene amico mio”

Intervenuto durante il corso di una diretta Instagram, Sergio Coincecao si commuove ed elogia Mihajilovic.

Nello scambio di battute avvenuto online tra i due, l’attuale allenatore del Porto attraverso le proprie dichiarazioni esterna la stima e l’affetto nei confronti del tecnico rossoblu.

I due, compagni vincenti alla Lazio, non hanno mai nascosto un’amicizia anche aldifuori del terreno di gioco.

“Mi emoziono per la tua forza, la tua voglia, per la persona che sei.

Sei il più forte, non me ne frega niente di quello che hai conquistato e di quello che conquisterai in futuro. Io avevo 22 anni quando ci siamo conosciuti e ti voglio un bene dell’anima”

Fonte: Instagram