Con la Juventus potrebbe toccare a Medel

Manca quasi una settimana al match con la Juventus ma si possono già ipotizzare alcune scelte di formazione.

Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno di tre squalificati, ovvero Schouten, Santander e Bani, mentre rientrano a pieno regime Medel, Sansone e Soriano da poco ritornati dopo i rispettivi infortuni. Se in difesa, al posto di Bani, potrebbe essere accentrato Tomiyasu al fianco di Danilo, con Mbaye e Denswil terzini, in mediana l’assenza di Schouten apre le porte a Gary Medel. Il cileno è rientrato dopo un paio di fastidiosi infortuni muscolari e questa settimana di stop può consentirgli di recuperare la forma migliore per giocare al fianco di Poli contro la Juve. In avanti, un Sansone di nuovo in forma può insidiare Barrow, che in alternativa potrebbe giocare prima punta al posto di Palacio.