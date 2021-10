Udinese-Bfc – Aperte le prevendite per la trasferta di Udine

Comunicato dell'Udinese con le info utili per la trasferta di domenica prossima

Da oggi è possibile acquistare i biglietti per Udinese-Bologna in programma il 17 ottobre alle ore 15. I tifosi rossoblù potranno acquistare i tagliandi su Ticketone al costo di 20 euro.

'L'Udinese Calcio comunica, in relazione a UdineseBFC, in programma per l'8° giornata di campionato alla Dacia Arena domenica 17/10 ore 15, l'apertura della prevendita per i biglietti del Settore Ospiti, senza necessità di Tessera del Tifoso, al costo di 20 euro, online su Ticketone. Obbligatorio esibire il green pass all'ingresso'.