Commissioni club-agenti 2019: 180 milioni per i trasferimenti

Con una nota pubblicata oggi, la FIGC ha reso noto l’ammontare delle commissioni elargite dai club ai procuratori per l 2019. A guidare la classifica è la Juventus, su cui influiscono molto gli acquisti di Rabiot e Ramsey a paramtero zero. Sono 44 infatti i milioni spesi dai bianconeri in commissioni agli agenti. Segue l’Inter a quota 32 milioni spesi. Ultimo invece il Brescia con poco più di 500mila euro spesi.

In questa particolare classifica il Bologna si ferma esattamente a metà classifica con quasi 6 milioni di euro spesi. Soldi spesi per portare sotto le Due Torri la bellezza di 9 pedine nuove per lo scacchiere di Mihajlovic. Un numero a cui vanno aggiunti i riscatti di Orsolini, Soriano e Sansone.