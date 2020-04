Comitato esecutivo UEFA-Subito 70 milioni ai club

Una decisione molto importante quella giunta nelle ultime ore in casa UEFA.

Si è infatti concluso da pochi minuti il comitato esecutivo che nel pomeriggio renderà note le linee guida da seguire per i campionati che non dovessero essere portati a termine.

Intanto però secondo quanto riportato da SkySport sembrerebbe che la UEFA abbia in programma quello di stanziare circa 70 milioni di euro ai club che hanno reso disponibili i propri giocatori alle nazionali per le convocazioni al prossimo Europeo.

Così facendo infatti si cercherà di ammortizzare le perdite economiche avvenute in questo periodo così duro.

