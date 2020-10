Comincia la stagione per il Bologna femminile

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Bologna ha comunicato che la prima squadra femminile, da Associazione Sportiva Dilettantistica, è diventata ufficialmente parte integrante della Società per Azioni. Si unisce sotto l’ala del Settore Giovanile, insieme alle a Under 17, Under 15 e Under 12. Il terreno di gioco ufficiale è il campo di Granarolo dell’Emilia. Ad accompagnare la stagione di tutte le ragazze del settore giovanile ci sarà Selenella, sponsor di maglia delle squadre femminili rossoblù.

