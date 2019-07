Comincia la nuova stagione del Bologna

Da oggi, data in cui apre ufficialmente il calciomercato, si può considerare la stagione 2019/2020 ai nastri di partenza e per il Bologna sono giorni importanti non solo per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita. Oggi sarà presentata la campagna abbonamenti e con essa il listino prezzi, mentre domani saranno svelate la prima e la seconda divisa. Da mercoledì invece sarà aperta la vendita delle tessere riservate a chi aveva già fatto l’abbonamento. Infine giovedì ci saranno i test per una parte dei giocatori in vista del preritiro in città. Il ritiro, che si terrà a Castelrotto, partirà l’11 Luglio e terminerà il 20 dello stesso mese, per permettere alla squadra di prepararsi alla seconda parte del ritiro, dal 25 luglio al 3 Agosto il Bologna sarà infatti a Neustift in Austria. Lo riporta Il Resto del Carlino.