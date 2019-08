Questa sera alle ore 20.45 ci sarà il fischio d’inizio di Bologna – Villarreal, ultima amichevole, escludendo quella con la primavera, prima degli impegni ufficiali di Coppa Italia e campionato.

Brutta notizia per i tifosi del Bologna, non ci sarà copertura televisiva per questa gara che sarà trasmessa in Spagna. I tifosi rossoblù potranno comunque seguire la cronaca della partita su Radio Bologna Uno e Radio Nettuno, differita domani sera su E’Tv e Trc.