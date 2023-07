Come possono i giocatori utilizzare l’intelligenza artificiale per effettuare scommesse pre-partita e live sco

Forse sono rimasti in pochi a non voler provare l'IA. Gli sviluppatori forniscono persino l'accesso a molti programmi gratuitamente. Va notato che in alcune aree, ad esempio nella composizione di testi, nell'elaborazione di foto e nel montaggio di video, l'IA si dimostra abbastanza decente. Ma può essere utilizzata da uno scommettitore, ad esempio, come assistente nella realizzazione di live scommesse o pre-match? E ci saranno sanzioni da parte della piattaforma di scommesse se lo scopre? Diamo un'occhiata più da vicino a questa interessante questione.

Che cos'è l'IA?

L'intelligenza artificiale è un campo dell'informatica che si occupa dello sviluppo di sistemi e programmi in grado di imitare l'intelligenza umana. L'obiettivo principale è quello di creare sistemi informatici in grado di eseguire compiti allo stesso modo di una persona, o addirittura meglio di essa. L'uso dell'intelligenza artificiale è oggi molto diversificato. Si tratta di una varietà di settori: medicina, finanza, trasporti, robotica, produzione, lingue e molto altro ancora. Naturalmente, questo elenco comprende anche l'industria del gioco d'azzardo. Per la prima volta si è iniziato a parlare di IA nel contesto dell'intrattenimento nel 1997. Allora il supercomputer batté il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov. Nel 2016, AlphaGo ha sconfitto Lee Sedol, il campione mondiale del gioco Go, in tre partite su quattro. Ma l'intelligenza artificiale era qualcosa di simile alla fantascienza per la gente comune fino al novembre 2022. Le cose sono cambiate quando è uscito ChatGPT, ormai noto a molti. Questo programma, infatti, incredibilmente facile da usare, permette a ogni persona di utilizzare la potenza dell'IA per svolgere i propri compiti. Non è stata una sorpresa che gli appassionati di scommesse abbiano iniziato a usarlo immediatamente. I bookmaker ne sono a conoscenza? Certo, e non solo: anche loro utilizzano alcuni algoritmi nel loro lavoro. Alcuni siti utilizzano da tempo l'intelligenza artificiale per raccogliere dati e stabilire coefficienti. Questo non significa che le nuove tecnologie abbiano cambiato notevolmente il mercato delle scommesse sportive. Ma la domanda è: l'intelligenza artificiale sarà in grado di aiutare in qualche modo un particolare utente nell'esecuzione di scommesse regolari e live scommesse?