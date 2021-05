Comaschi: “Mihajlovic dimostra poca sensibilità. Palacio? Tra i migliori mai visti”

Nel corso della seconda edizione di Sportoday Giorgio Comaschi ha parlato del futuro di Sinisa Mihajlovic , in attesa di decidere il suo futuro dopo i giorni di riflessione che ha chiesto al club rossoblù:

"Mihajlovic ha dato molto al Bologna, ma anche la piazza ha dato molto a lui. Gli rimprovero un atteggiamento arrogante e supponente, che dimostra una poca sensibilità nei confronti della città. Non c'è rispetto per Bologna, che invece meriterebbe di più. Quando perde la squadra perde anche lui, non solo i giocatori".