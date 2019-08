Comaschi: “Mi piace molto come è stata costruita la squadra”

Giorgio Comaschi ai microfoni di Sport Today, ha aperto il proprio intervento parlando della presenza di Mihajlovic in panchina: “La situazione di Mihajlovic? Ci siamo stupiti ma forse non così tanto. Sappiamo che guerriero sia e forse ci speravamo tutti nella sua presenza. Il suo coraggio è una cosa che dà forza a tutti. Da lui ci si possono attendere queste cose. Lui si è preso sicuramente qualche rischio, tra 10 giorni credo che ricomincerà i cicli di terapia. Quando si parla di lui dobbiamo parlare di un grande. Il fatto che ci fosse, a prescindere dal risultato, ha fatto qualcosa di straordinario, per se stesso in primis e poi per tutti gli altri. Questa storia è una cosa da collocare forse fuori dalla storia del Bologna, assolutamente anomala.”

