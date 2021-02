Comaschi: “Il Bologna è una buona squadra, non rischierà. Dominguez? Mi ha deluso”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Giorgio Comaschi ha parlato del momento del Bologna, in vista della partita contro il Sassuolo, e di Sinisa Mihajlovic, protagonista del video sul pullman nel pre-Benevento. Ecco le sue parole:

“Il tifoso vuole farsi sentire dire quello che vuole lui. Quindi sul pullman si aspettava di sentire altre cose. Ma in realtà parliamo di niente, anche se Mihajlovic non è più amatissimo, e lo stesso Sinisa non ha più voglia di stare qua. La partita contro il Benevento? I rossoblù hanno giocato una partita all’inglese, anche se siamo condannati sempre a guardarci indietro”.