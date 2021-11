Colucci: “Bologna a sinistra? Chissà che non trovi un posto in Europa”

Il commento di Leo Colucci

Leo Colucci , ex giocatore ed ex allenatore della Primavera del Bologna , ha commentato questo avvio di stagione della squadra di Sinisa Mihajlovic .

L'acquisto di Arnautovic ha fornito un salto di qualità tangibile, la squadra ora ha 18 punti in settima posizione ma potrebbe averne pure di più. Per Colucci si può provare a pensare più in grande: "Tutti gli allenatori di A lamentano punti persi, ma il Bologna ne ha persi di importanti nel recupero - le sue parole a Tmw Radio - L'acquisto di Arnautovic è mirato, un giocatore che riesce a essere bomber ma anche di aiuto alla squadra. I giovani possono crescere, ora la classifica dice parte sinistra e chissà che non trovino pure un posto in Europa".