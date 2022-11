Colpo del Bologna femminile, vince a Portogruaro e sale in vetta

Le rossoblù hanno infatti espugnato Portogruaro per zero a cinque con le reti di Spallanzani, poi doppiette di Gelmetti e Sciarrone, salendo a quota 31 punti in classifica ed approfittando del passo falso del Merano sconfitto a Lumezzane uno a zero. Il Bologna ora comanda con due punti sulle trentine e sei proprio sul Lumezzane. Sale in Serie B solo la prima di ogni girone.