Colonia-Bologna, probabili formazioni

Dopo due test di rodaggio contro Sciliar e Virtus Bolzano, il Bologna si appresta ad affrontare la prima vera amichevole di livello. Oggi alle 18 a Kufstein i rossoblu sfideranno il Colonia, neopromosso in Bundesliga. Il club tedesco è un cantiere aperto dal punto di vista del mercato, ma i big di sicuro non mancano: dal portiere Horn al terzino sinistro Hector, fino ad arrivare soprattutto alla grande coppia d’attacco formata da Modeste e Cordoba. Il Colonia ha perso l’ultima amichevole di misura contro il Werder Brema, ma sta sicuramente meglio del Bologna dal punto di vista fisico: la Bundesliga inizia sabato 17 agosto, una settimana prima della Serie A.

Spazio dunque per tutti i titolari a disposizione di mister Tanjga, vice di Mihajlovic. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, nel 4-2-3-1 iniziale, Mbaye e Dijks sugli esterni, con Denswil che affiancherà Danilo al centro. Davanti alla difesa, sono tanti gli assenti. Poli è acciaccato, mentre Schouten e Dzemaili ne avranno per almeno altre tre settimane. Spazio dunque a Donsah ed al sicuro partente Nagy, vista anche la situazione Pulgar. La batteria di trequartista sarà invece composta da Sansone, Soriano e Palacio: ancora ai box Orsolini, arrivato da poco e non pronto per i 90′. Con l’argentino sull’esterno, sarà dunque Mattia Destro a ricoprire le vesti del centravanti. Panchina per Santander.

Probabili formazioni Colonia-Bologna

Colonia (4-4-2): Horn; Ehizibue, Sobiech, Czichos, Hector; Risse, Koziello, Verstraete, Kainz; Cordoba, Modeste. All. Beierlorzer

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Nagy, Donsah; Palacio, Soriano, Sansone; Destro. All. Taniga

Fonte: La Gazzetta dello Sport