Colonia-Bologna, orario e dove vederla

Il Bologna è appena giunto a Neustift, in Austria, per la seconda parte del ritiro estivo. Dopo alcuni test amichevoli, i rossoblu scenderanno in campo nuovamente domani pomeriggio per la prima partita dell’esperienza austriaca. Il Bologna affronterà domani alle ore 18 il Colonia – neopromosso in Bundesliga – alla Kufstein Arena. Il match verrà trasmesso in esclusiva in diretta su Sky, precisamente su Sky Sport Serie A (canale 202).

Il comunicato ufficiale del Bologna

“L’estate rossoblù inizia ad entrare nel vivo: raggiunta nel pomeriggio la località di Neustift, sede del ritiro, domani alle 18 i ragazzi di Mihajlovic incontreranno in amichevole il Colonia neopromosso in Bundesliga tedesca. Si gioca alla Kufstein Arena di Kufstein, Untere Feldgasse 4, e la partita sarà trasmessa in diretta su Sky canale 202”.