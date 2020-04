Colombi (portiere Parma): “A causa del virus ho perso il nonno, ripartire solo in massima sicurezza”

Aveva ritrovato la Serie A con quattro partite da titolare al Parma dopo l’infortunio di Sepe, ma il coronavirus ha tolto tutto a Simone Colombi, classe 1991 di Seriate. Tolto il campo, ma anche un familiare stretto e importante come il nonno. Il racconto del portiere a Tmw:

“A Bergamo c’è una situazione difficile – ha ammesso – Io sono nato a Seriate e la mia famiglia vive a Zandobbio, purtroppo ho perso mio nonno per il virus e mia nonna adesso sta meglio ma ha vissuto 15 giorni di inferno. Il mio grazie va a medici e infermieri. E’ stata dura, io sono in quarantena a Parma e non ho potuto stare vicino alla mia famiglia”.